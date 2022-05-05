Конференция проходила сегодня, 5 мая, в Варшаве.

Международная донорская конференция, которая была посвящена сбору средств для Украины в связи с полномасштабным вторжением России, собрала 6,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего заключительного выступления.

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную информацию. Я очень рад объявить, что мы смогли собрать 6,5 млрд долларов. Спасибо",-сказал премьер-министр Польши.

Справка УНИАН. В столице Польши Варшаве 5 мая состоялась Международная донорская конференция для помощи Украине с участием первых лиц стран ЕС, а также президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее стало известно, что Украина с начала полномасштабного вторжения России получила поддержки на более чем 12 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: