Это помощь в виде оружия и финансовой поддержки.

Украина с начала полномасштабного вторжения России получила разной поддержки на более чем 12 миллиардов долларов.

Об этом на брифинге по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины, которая проходила в Варшаве, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С начала войны наша страна получила помощи на более чем 12 млрд долларов в виде оружия и финансовой поддержки. Мы благодарны за эту ключевую помощь. Сейчас мы проходим наиболее критический момент нашей истории, когда решается судьба нашего государства", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине.

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