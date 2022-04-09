В дополнение к собранному во время конференции Европейский банк реконструкции и развития обязался предоставить заем в 1 млрд евро для перемещенных лиц.

Международная конференция доноров в Варшаве "Stand Up for Ukraine" собрала на помощь беженцам из Украины 9,1 млрд евро.

Как передает DW об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в польской столице.

"Мы хотим объединить весь мир, чтобы помочь беженцам внутри и за пределами Украины", - подчеркнула она.

В частности Германия, по информации федерального канцлера Олафа Шольца, предоставляет дополнительные 425 млн евро в виде гуманитарной помощи и помощи для развития Украины и соседних с ней стран. Кроме того, на медицинское обеспечение будет выделено 70 млн евро.

"Германия поддерживает Украину", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Отмечается, что в дополнение к собранному во время конференции, Европейский банк реконструкции и развития обязался предоставить заем в 1 млрд евро для перемещенных лиц.

"Из полученных в результате 10,1 млрд евро 1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц и 8,3 млрд евро для беженцев в прифронтовых государствах-членах ЕС и в Молдове", - говорится в сообщении со ссылкой на коммюнике Еврокомиссии.

Средства будут переданы на проекты ООН и местных организаций, занимающихся оказанием помощи беженцам.

Конференция доноров была созвана неправительственной организацией Global Citizen, Еврокомиссией и правительством Канады. В своем видеообращении премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что единственное, чего добился Владимир Путин, развязав войну против Украины, это гуманитарного кризиса, который усиливается с каждым днем.

Международной конференции предшествовала компания Stand Up for Ukraine в социальных сетях с участием десятков музыкантов, киноактеров и спортсменов, которые пользуются мировой известностью. Звезды - от Элтона Джона до Селин Дион - призвали делать пожертвования в пользу украинских беженцев.

Отмечается, что перед началом агрессивной войны России в Украине проживали 44 млн человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, начиная с 24 февраля, страну покинули около 4,4 млн человек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Британия готовит мощную поддержку Украине. Речь идет о 120 единицах бронетехники и противокорабельных комплексах.

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