Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" изменился.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 24 января, подешевел на 5 копеек - до 38,00 грн за доллар (с 38,05 грн во вторник).

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,70 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 41,67 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 января, остался на уровне вчерашнего показателя – 38,15 грн за доллар в среднем.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня при этом подорожал на 4 копейки - до 38,20 грн/доллар (продать доллар можно за 38,10 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 5 копеек, до 41,70 грн/евро (курс продажи - 41,55 грн/евро).

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