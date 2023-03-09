Главными причинами укрепления гривны прежде всего являются макрофинансовые поступления от стран-партнеров.

С 13 по 19 марта возможны динамические изменения курсовых колебаний в диапазоне 0,3-0,5 грн, однако они будут происходить в новых "весенних пределах": наличный курс доллара составит 38-39 грн/долл., наличный курс евро - 40-41 грн/евро. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента казначейства Банка "COMINBANK" Герман Марченко.

"Замечу, что главными причинами укрепления гривни и соответственно изменений в валютном "коридоре", прежде всего являются макрофинансовые поступления от стран-партнеров: по данным Кабмина, в течение двух месяцев 2023 года в украинский бюджет поступило более 6 млрд долл. Эти средства позволяют частично покрывать имеющийся дефицит бюджета, обусловленный войной. То есть относительная экономическая стабильность, которая крайне важна в условиях войны, держится главным образом на всесторонней международной финансовой поддержке", - сказал эксперт.

По словам Марченко, кроме того, на стабильность курса валют повлияли умеренный уровень инфляции, валютные поступления за экспорт зерна и металлопродукции, неизменная политика Национального банка Украины относительно уровня учетной ставки и официального курса валют, баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

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Также факторами влияния на стабильность курса были оживление бизнес-деятельности украинских предпринимателей и психологический фактор: завершение сверхсложной зимы.

"По всем экономическим признакам, новые курсовые пределы продержатся как минимум до конца марта. В то же время мы предполагаем, что период укрепления гривни медленно остановится: дополнительные факторы, которые бы стратегически повлияли на курсообразование, пока отсутствуют. Таким образом, на следующей неделе на валютном рынке сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация с курсовыми "рамками": 38-39 грн/долл. и 40-41 грн/евро", - резюмировал эксперт.

Курс валют сегодня - данные на 10 марта

Как сообщал УНИАН, сегодня курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 15 копеек - до 38,80 грн/долл., относительно евро курс гривны укрепился на 20 копеек - до 40,90 грн/евро.

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