Национальный банк Украины на среду, 3 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.
Читайте такжеВсе стабильно: эксперты спрогнозировали курс гривни на следующие месяцы
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,79 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2805,89 (2 февраля – 2806,03)
100 EUR – 3379,13 (2 февраля – 3390,39)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,04/28,06 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,76/33,78 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на вторник, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram