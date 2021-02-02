Курс евро снизился до 33,79 гривни, а курс доллара остался на прежнем уровне - 28,06 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 3 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,79 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2805,89 (2 февраля – 2806,03)

100 EUR – 3379,13 (2 февраля – 3390,39)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,04/28,06 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,76/33,78 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий