Курс гривни к евро укрепился до 33,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,90 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 26 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 2 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2806,03 (1 февраля – 2813,24)

100 EUR – 3390,39 (1 февраля – 3415,7)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,01/28,04 грн/долл., к евро – на уровне 33,85/33,87 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 1 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,13 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий