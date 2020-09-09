Курс доллара вырос до 27,83 гривни, тогда как курс евро упал до 32,80 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 10 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,77 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2782,96 (9 сентября – 2780,32)

100 EUR – 3276,8 (9 сентября – 3279,8)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,84/27,86 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,84/32,86 гривни/евро.

Курс на 9 сентября

Национальный банк Украины на среду, 9 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,80 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Максим Удочкин