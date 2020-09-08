Гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на среду, 9 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,80 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 9 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,80 (8 сентября – 27,75)

100 EUR – 32,80 (8 сентября – 32,81)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,78/27,81 грн/долл., к евро – на уровне 32,78/32,81 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 8 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий