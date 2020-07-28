Смена главы НБУ или мировой кризис: журналисты выясняли, почему растет курс доллара (видео)

По словам специалистов, такая ситуация предсказуема.

Среди причин, почему снова растет курс доллара, называют пандемию коронавируса, мировой кризис, смену председателя Национального банка и продолжение войны на востоке.

Читайте такжеСтоимость доллара в столичных обменниках снизиласьОб этом говорится в сюжете программы «Гроші».

«И даже если вы вообще не покупаете или не продаете валюту, уже скоро вы почувствуете последствия валютной карусели в своих платежках», – говорится в сюжете.

Журналисты выясняли, почему валюта дорожает и главное, когда и как это почувствуют украинцы.

По словам специалистов, такая ситуация предсказуема, потому что еще не все сбережения из карманов рядовых украинцев "вытащил" карантин.

«Оживление есть, но все же объемы торгов на рынке показывают, что глубокой паники нет. В основном у обычных людей нет свободного ресурса такого в гривне, с которыми они могли бы сегодня с истерикой бежать в обменники и менять на доллары», – считает политический эксперт Руслан Бортников.

Как сообщал УНИАН, после стремительного падения гривня начала укрепляться.

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