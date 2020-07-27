Гривня прекратила падение и начала укрепляться

Курс евро продолжает расти, однако, рост доллара замедлился...

Национальный банк Украины на вторник, 28 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть гривня начала укрепляться по сравнению с показателями прошлой недели.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,60 гривни/евро.

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Официальный курс

Нацбанк на 28 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,75 (27 июля – 27,75)

100 EUR – 32,60 (27 июля – 32,22)

Курс перед выходными

Национальный банк Украины на понедельник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть гривня впервые за неделю укрепилась к доллару – на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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