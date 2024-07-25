Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 45,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 грн за евро.

Какой курс на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,58 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 19 копеек и составляет 45,27 грн/евро (курс продажи - 45,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,70 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

Курс доллара в "ПриватБанке" в среду, 24 июля, снизился на 5 копеек и составил 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера подешевел на 5 копеек и составлял 45,65 грн за евро.

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