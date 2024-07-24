Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро – 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн, евро – по курсу 44,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" снизился на 17 копеек и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел до 45,46 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар снизился на 17 копеек и составляет 41,67 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,56 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 23 копейки и составляет 45,46 грн/евро (курс продажи – 45,24 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 24 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,77 грн/евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

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