Курс гривны к евро установлен на уровне 44,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,70 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,23/41,26 грн/долл., евро - 44,73/44,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 17 копеек и составляет 41,67 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,56 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 23 копейки и составляет 45,46 грн/евро (курс продажи - 45,24 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в среду, 24 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,65 грн за евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, и это будет определять, каким будет курс в конце лета.

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