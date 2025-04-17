Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 17 апреля, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,90 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 47,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,45 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,94 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,95 грн/евро, а курс продажи - 46,70 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 17 апреля, составляет 84 411 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 500 540 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
НБУ установил 17 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,82 грн за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку.