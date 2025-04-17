Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, а евро - 46,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 17 апреля, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 47,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,45 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,94 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,95 грн/евро, а курс продажи - 46,70 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 17 апреля, составляет 84 411 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 500 540 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 17 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,82 грн за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку.

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