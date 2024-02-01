Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,17 грн, евро – 41,32 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 1 февраля, подешевел на 10 копеек – до 38,10 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня остался без изменений и составляет 41,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,50 грн, евро – по курсу 40,75 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался без изменений и составляет 38,17 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 41,32 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,56 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,70 грн/евро.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл. Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 февраля, уменьшился на 10 копеек – 38,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,65 грн за евро.

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