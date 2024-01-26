Также рекорд установлен в объемах приобретенной валюты населением.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Для сравнения, еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл., об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года (тогда украинский валютный рынок пополнила валюта в эквиваленте 12,4 млрд долл.)

Как пояснил УНИАН финансовый аналитик Алексей Кущ, рекордные показатели были достигнуты за счет ослабления валютных ограничений Нацбанком.

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"Очевидно, и рекордные объемы ввоза валюты, и ее покупки населением в декабре связаны с тем, что с первого числа Нацбанк снял все ограничения банков и обменников на продажу валюты. Соответственно, население этим воспользовалось. Дополнительным фактором был сезонный – в последний месяц года украинцы получают наибольшие доходы, и традиционно часть из них переводят в валюту", – отмечает эксперт.

По данным НБУ, по результатам 2023 года украинцы приобрели в финучреждениях 4,8 миллиардов долларов, из которых только за декабрь – более 1 миллиарда, что является самым высоким показателем за последние 11 лет.

"У нас сейчас особая ситуация – идет война. Людям действительно некуда инвестировать. Раньше таким направлением был рынок недвижимости, однако сейчас он находится в глубоком кризисе. Таким образом, у населения есть только один способ сохранения своих сбережений – это перевод гривни в доллар и хранение их "под матрасом". А откуда к нам поступают доллары? Из-за границы. В этом и есть причина завоза рекордного объема наличной валюты", – объясняет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Курсовая стабильность

Курс доллара к гривне 26 января в украинских банках вырос на 5 копеек, то есть до 38,25 гривен за доллар в среднем. Продажу американской валюты в пятницу осуществляют в среднем по курсу 37,60 гривен за доллар. Установленный Нацбанком на 26 января официальный курс доллара к гривне составляет 37,58 грн/долл.

В феврале по оценкам аналитиков ждать существенных курсовых взлетов или падения тоже не стоит: курсовые колебания на наличном рынке составят в пределах 37,5-39,5 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

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