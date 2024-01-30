Украинская национальная валюта недооценена на 48,4%.

По состоянию на январь 2024 года украинская гривня недооценена по отношению к доллару США на 48,4%. Так, обменный курс составляет 19,33 грн/доллар. Об этом свидетельствует исследование британского издания The Economist.

Отмечается, что Биг Мак в Украине стоит 110 гривень по сравнению с 5,69 доллара – в США.

Национальная валюта Украины занимает 8-е место в рейтинге недооцененных валют. В первую тройку самых недооцененных входят нацвалюты Тайваня, Индонезии и Индии. Также впереди Украины идут ЮАР, Египет, Малайзия и Филиппины

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В то же время переоцененными валютами являются швейцарский франк, норвежская крона, уругвайское песо, евро, шведская крона, костариканский колон, британский фунт, датская крона.

Стоит отметить, что указанный индекс высчитывают по стоимости Биг Мака в Соединенных Штатах Америки, стране откуда доллар родом. А дальше эту цифру сравнивают со стоимостью такого же бургера в других странах. Рейтинг Биг Мака начали составлять в 1986 году

Курс валют

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 января, остался без изменений – 38,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,89 грн/доллар.

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