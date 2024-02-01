Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,9 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 февраля, уменьшился на 10 копеек – 38,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,90 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал на 3 копейки – 38,17 грн/доллар (продать доллар можно за 38,08 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, уменьшился на 6 копеек на уровне 41,63 грн/евро (курс продажи – 41,40 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,56 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,70 грн/евро.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл. Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года.

Вас также могут заинтересовать новости: