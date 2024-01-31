Курс гривни к евро установлен на уровне 40,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,56 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 31 копейку по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 38 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,56/37,58 грн/долл., евро – 40,77/40,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 31 января, уменьшился на 5 копеек – 38,30 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,75 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал на 12 копеек – до 38,20 грн/доллар (продать доллар можно за 38,09 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, уменьшился на 7 копеек и находится на уровне 41,69 грн/евро (курс продажи – 41,50 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 31 января, подешевел на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,75 грн за евро.

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