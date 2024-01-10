В частности, некоторые чиновники из Бельгии, которая сейчас председательствует в Европейском Совете, опасаются, что страна может оказаться не лучшим посредником.

Новые обязанности Бельгии как страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС, могут усложнить вопрос использования заблокированных российских активов для помощи Украине, пишет Financial Times.

"Пока группа стран "Большой семерки" размышляет над тем, как использовать около 260 миллиардов евро, принадлежащих российскому центробанку, в пользу Украины, европейские страны делают первые шаги на пути к использованию прибылей от этих активов", – говорится в статье.

Отмечается, что европейские чиновники работают над тем, как передать Киеву российские активы, но опасаются негативных последствий. Поэтому работают, чтобы изъять только сверхприбыли, которые получают финансовые учреждения от владения этими активами. В среду, 10 января, представители стран-членов ЕС встречаются, чтобы обсудить указанный вариант.

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По словам автора публикации, такие страны, как Германия, Франция и Бельгия, где хранится большая часть замороженных в Европе российских активов (210 млрд евро), опасаются перехода от простого получения прибылей к фактической их конфискации.

В частности, указывается, что некоторые чиновники из Бельгии, которая взяла на себя председательство в Евросовете и где застряли 191 миллиард евро РФ, опасаются, что страна может оказаться не лучшим посредником. В то же время премьер-министр Александер де Кроо предположил, что Бельгия не будет накладывать вето на использование активов, если другие страны согласятся.

"Бельгия пообещала продолжить работу, но чувствуется, что она не очень хочет этого делать", – сказал один из дипломатов ЕС.

Газета также пишет, что Европейский центральный банк предупредил, что использование прибылей центрального депозитария ценных бумаг, который держит активы в Бельгии, может дестабилизировать финансовую систему. Захват самих активов будет еще более рискованным.

"Мы надеемся, что в какой-то момент это приведет к осознанию странами-членами того, что это лишь один маленький кусочек пазла", – сказал один из чиновников ЕС.

В то время когда европейские страны пытаются решить технические детали о прибылях и убытках, вопрос уже обсуждается G7 во главе со США.

Замороженные активы российского центробанка

Ранее УНИАН писал, что Запад навредит себе арестом замороженных активов РФ, но есть альтернатива. Менее рискованным может быть финансирование Киева за счет ежегодных прибылей от российских активов, чем их полная конфискация.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина точно получит деньги на послевоенного восстановления из замороженных активов Российской Федерации. Министр надеется, что средства поступят до конца войны.

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