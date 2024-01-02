Когда государство нарушает международное право, пострадавшая сторона может потребовать репараций, что является установленной нормой обычного международного права.

ЕС и США должны забрать замороженные активы России и передать их Украине. Об этот пишет Саймон Хинриксен для The Financial Times.

Это правильное решение, и есть исторические прецеденты как конфискации иностранных активов во время военного конфликта, так и распределения репараций после его завершения.

Перспектива изъятия замороженных резервов ЦБ РФ вызвала беспокойство о последствиях для финансовой системы. Некоторые страны, например, Китай, могут подумать, что хранить резервы в долларах и евро небезопасно, но это не так. Если одни страны не будут незаконно вторгаться на территорию других, их деньги будут в полной безопасности.

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Военные репарации - обычное явление в мирном урегулировании. Когда государство нарушает международное право, пострадавшая сторона может потребовать репараций, что является установленной нормой обычного международного права. Обычной исторической процедурой со времен наполеоновских войн является создание комиссии по возмещению ущерба. Граждане, предприятия и государства могут требовать реституции и компенсации за уничтоженное имущество.

"В случае с Украиной уже существует реестр убытков, составленный Институтом KSE, в котором по состоянию на июнь 2023 года ущерб оценивается в более чем 250 миллиардов долларов. Будет ли передача репараций такого размера соответствовать исторической норме? Ответ на этот вопрос - да", - сказано в материале.

ООН уже признала, что Россия должна нести юридические последствия, которые включают репарации. Согласно международному праву, ЕС и США имеют все основания для принятия ответных мер с целью конфискации российских активов и использования их для выплаты Украине.

Конфискация активов РФ - детали

В последние дни заметно активизировались разговоры о возможной передаче Украине замороженных российских активов, находящихся в западных юрисдикциях. Агентство Reuters собрало разрозненные данные о том, сколько этих денег есть на самом деле, и что они собой представляют.

Отмечается, что российский Центробанк, как это делают все центральные банки мира, держит свои золотовалютные резервы в наиболее ликвидных активах, таких как основные мировые валюты, золото и государственные облигации. До вторжения в Украину около половины этих резервов хранились на Западе.

По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.

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