Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на начало 2022 года швейцарская корпорация имела в РФ семь фабрик. Прибыль компании от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle. Несмотря на такие незначительные показатели корпорация и в дальнейшем работает на рынке государства-террориста, объясняя это необходимостью обеспечения населения России товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках, которых более 7 тысяч.

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"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в компании заявили о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso", – отметили в НАПК.

Кроме того, в октябре 2022 года, компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию России техническое оборудование, о чем свидетельствует судебное производство Арбитражного суда г. Москва № А40-24044/2023. то есть компания завозит не только сырье для товаров первичной необходимости, но и пытается скрытно направлять в Россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.

Сообщается, что Nestle является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, она ведет бизнес в 187 странах. Компания производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. По всему миру в линию продукции компании входит более 2000 брендов. Основные торговые марки-KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea.

Обозначение "международный спонсор войны" является репутационным. Для НАПК важно, чтобы компаниям, попавшим в такой список, было репутационно не выгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России и осознали позицию всего демократического мира.

Все включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу данных World-Check, созданную международной компанией London Stock Exchange Group. Это база данных лиц и организаций с повышенным риском, используемая во всем мире для выявления и управления финансовыми, нормативными и репутационными рисками.

Список спонсоров войны

В список международных спонсоров войны попали британская корпорация Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve и другие), банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компания Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и др.).

Также международным спонсором войны признан мировой производитель алкоголя Bacardi, а еще-ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International. Первая компания представлена в России брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Вторая - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и т. д.

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