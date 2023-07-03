Корпорация Unilever продолжает работать в России и платить значительные налоги в российский госбюджет.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Как сообщили на сайте ведомства, основанием стало то, что, работая в РФ, компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и делая свой вклад в продолжение войны России против Украины.

Как известно, компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, в частности, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

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В НАПК отмечают, что в РФ в Unilever работают более 3 тысяч сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 и составила 8,03 млрд евро. Выручка компании выросла до 60,1 млрд евро (на 14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, больше всего — продажи косметики (на 20,8%).

Вместе с тем после полномасштабного вторжения России в Украину компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в РФ и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы.

Однако в течение года войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году.

Кроме того, благодаря полученной значительной прибыли ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал до 34,5 млрд рублей в 2022 году с 25,3 млрд рублей в 2021 году или на 37%.

Налогов в бюджет РФ за 2022 год ООО "Юнилевер Русь" заплатило около 50 млн долларов.

Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась в отношении ведения бизнеса в РФ, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

Внесение компаний в перечень международных спонсоров войны

В перечень международных спонсоров войны уже попали более 20 компаний. В частности, среди них австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компания Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и др.).

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