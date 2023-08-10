Алкогольный производитель продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников.

"После полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть поста исчезла из ее официального заявления. Поэтому компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях", – сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что выход ряда ведущих международных владельцев алкогольных брендов с рынка РФ снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Так, воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов за год войны в Украине.

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Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы РФ, выручка "Бакарди Рус" в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль – до 4,7 млрд, это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей), налога на прибыль в бюджет агрессора уплачено на сумму более 12 млн долл.

Таким образом, подчеркнули в НАПК, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины.

Сообщается, что Bacardi Limited - крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах.

Отмечается, что всего Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

Другими известными брендами компании являются бренди Baron Otard, D'Ussé; джин Bombay; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Деятельность Бакарди в России

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны российский филиал "Бакарди Рус" зарегистрировал 37 новых складских единиц товара.

Импортируемые в Россию продукты производства Bacardi Limited включают водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patrón и вермут под брендом Martini, просекко и другие продукты.

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