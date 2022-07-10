Канада расширит существующие санкции в отношении нефтяного, газового и химического секторов.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о том, что Канада намерена ввести новые антироссийские санкции.

Об этом говорится в сообщении МИД Канады.

"Канада намерена ввести новые санкции против нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России. Мы непоколебимы в своей поддержке Украины…. Канада не ослабит давление на российский режим", - говорится в сообщении.

В МИД страны заявляют, что Канада расширит существующие санкции в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включая промышленное производство. Новые ограничения запретят канадским службам содействовать производству товаров в этих отраслях.

Новые санкции будут касаться наземного и трубопроводного транспорта, а также производства металлов и транспорта, компьютерного, электронного, электрического и машинного оборудования.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступала Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включал отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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