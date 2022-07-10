В Канаде понимают, что на самом деле Россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, и видят в этом оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин.

Канада дала добро на отправку турбин, которые находились в ремонте на заводе "Дорваль", и которые Германия требовала для обеспечения работы газопровода "Северный поток-1".

Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон, сообщает La Presse.

По словам министра, Канада ведет переговоры по этому вопросу с Украиной и Германией.

Он отметил, что Оттава находится "между молотом и наковальней", и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

По словам министра, Канада должна продолжать поддерживать санкции против России. Но, с другой стороны, санкций не должны уничтожить экономику Германии, считает министр.

По его словам, в Канаде понимают, что на самом деле Россия сократила поставки газа не из-за технических проблем, и видят в этом оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин.

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", – заявил министр.

Война в Украине и "Северный поток":

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

В марте 2022 года Оператор ГТС Украины призвал Европу уменьшить поставки газа через "Северный поток-1" для соответствующего перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской ГТС.

Европейские операторы ГТС поддержали позицию Украины и согласились способствовать усилению энергетической безопасности региона.

27 марта 2022 года Украина обратилась к Германии с просьбой остановить "Северный поток-1".

18 апреля 2022 года главу одной из земель Германии уличили в сговоре с россиянами по "Северному потоку-2"

20 июня 2022 года Песков заявил, что Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

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