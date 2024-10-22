Европарламент одобрил кредит на €35 млрд евро для Украины

Этим решением ЕС выделяет Украине 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

Европейский парламент поддержал резолюцию о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи, сообщает пресс-служба ЕП.

За инициативу проголосовали 518 депутатов, 56 выступили против, 61 - воздержался. Следовательно, этим решением ЕС выделяет Украине 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

Отмечается, что этот механизм сотрудничества с Украиной по кредитам обеспечит использование будущих доходов от замороженных активов Центрального банка России, которые находятся в ЕС, для погашения кредита. Эти средства будут направлены на обслуживание и погашение кредитов ЕС и других партнеров G7. Украина сможет использовать полученные от ЕС средства по собственному усмотрению.

Видео дня

Ожидается, что кредит будет предоставлен до конца 2025 года. Его получение будет зависеть от выполнения Украиной обязательств по поддержке демократических механизмов, прав человека и условий, которые будут прописаны в меморандуме о взаимопонимании.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение Европарламента о предоставлении исключительной макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро.

"Это важный вклад ЕС в рамках $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины. Кроме того, £2.26 млрд в рамках этого же кредита G7 предоставит Великобритания. Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в частности на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование. Благодарны нашим партнерам из ЕС и Великобритании за безоговорочную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии", - заявил премьер.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина получит от ЕС заем объемом на 35 миллиардов евро для удовлетворения потребностей. Займ поддержан поступлениями от замороженных российских активов. Средства будут поступать непосредственно в национальный бюджет Украины.

"Это улучшит макрофинансовую стабильность Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Украина решит как лучше использовать эти средства.

Вас также могут заинтересовать новости: