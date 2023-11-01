Международные партнеры Украины уже продемонстрировали готовность использовать Prozorro.

Правительство будет работать над тем, чтобы государственная система публичных закупок Prozorro стала обязательным инструментом для проведения закупок на товары, услуги или работы, которые финансируются донорскими или международными организациями.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики. "Мы стремимся достичь того, чтобы все закупки за средства иностранных доноров обязательно проходили через систему Prozorro и не имели лимитов. Для международных организаций преимущество в том, что Prozorro - едва ли не единственная платформа, которая работает как "конструктор". Гибкие подходы позволяют каждому донору пользоваться системой по своим правилам. Нужно лишь задать необходимые параметры: нужна ли предварительная квалификация участников, есть ли потребность в проведении аукциона", – написала первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в авторской колонке для издания Barron's.

По ее словам, международные партнеры Украины уже показали готовность использовать Prozorro. Так, Всемирный банк подтвердил, что эта система полностью соответствует правилам организации.

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"Кроме этого, четыре финансовые организации - Банк развития Совета Европы (CEB), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк договорились применять совместный подход к закупкам в Украине. В меморандуме, который они подписали, предусмотрено использование Prozorro для малых тендеров, которые не превышают пороговых значений в 130 тыс. евро для товаров и услуг и 5 млн евро для работ в проектах, финансируемых этими организациями", – говорится в сообщении.

Закупки через Prozorro: последние новости

По словам народного депутата Ярослава Железняка, с 22 по 27 октября в системе "Прозорро" обнародовано 75 тыс. сообщений о закупках на сумму 15,17 млрд грн.

В частности, на ремонты дорог проведены тендеры на 3,69 млрд грн, то есть 24% от всех закупок. Депутат отметил, что эта ситуация является несколько аномальной, поскольку в последние месяцы на дороги выделялось в среднем 10% от общего объема закупок. Правда, есть объяснение: это произошло благодаря совпадению во времени нескольких крупных тендеров.

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