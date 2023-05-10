Закупки в Prozorro будут отвечать требованиям Всемирного банка.

Система закупок Prozorro будет работать в соответствии с требованиями международных тендерных процедур Всемирного банка.

Такое заявление сделал гендиректор Prozorro Николай Ткаченко в интервью "Укринформу", отметив при этом, что процедура предусматривает опциональные аукционы, возможность подачи предложения в разной валюте и механизм обжалования.

"Мы работаем над тем, чтобы в ключевых моментах отвечать стандартам закупочной политики Всемирного банка и других крупных донорских организаций. Первым свои рекомендации нам предоставил World Bank, и мы вместе с ними синхронизировали все технические задачи и поэтапно разрабатываем для них отдельную процедуру. Процедуру для World Bank мы должны реализовать до конца июня. И, соответственно, они уже смогут проводить свои закупки в Prozorro", – сказал Ткаченко.

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Он также отметил, что система электронных закупок Prozorro, включая каталоги Prozorro Market, отвечает требованиям к электронным закупкам, финансируемым Всемирным банком.

Закупки во время войны

3 января 2023 года Кабмин отменил аукционы на Prozorro до конца войны. Аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента полной победы Украины над Россией.

21 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение прозрачности в оборонных закупках. Он предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Принятию закона предшествовал громкий скандал в Минобороны с закупкой питания для военнослужащих по завышенным ценам. Следствием скандала стала отставка заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и увольнение директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.

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