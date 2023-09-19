Примечательно, что "Укрэксимбанк" является самым убыточным банком Украины.

Государственный "Укрэксимбанк", который по итогам прошлого года стал самым убыточным банком Украины, закупил услуги уборки с ожидаемой стоимостью в 41 млн грн. победу в тендере одержала компания, имеющая признаки фиктивности.

К таким выводам пришли аналитики платформы больших данных VKURSI, детально проанализировав досье компании-победителя. Результаты этого исследования аналитики эксклюзивно предоставили УНИАН.

Условия тендера

В тендере на портале Prozzoro от 17 августа 2023 года "Укрэксимбанк" заказывал уборку помещений и территорий в течение двух лет (с октября 2023 года по сентябрь 2025 года). В перечне значилось 52 объекта в разных регионах Украины, среди которых в частности один объект, расположенный во временно оккупированном Мариуполе – ул. Бахчиванджи, 5 корпус 1.

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Кроме того, в тендерной документации заказчик прописал специфические требования. Так, требовали, чтобы в штате компании был тракторист с удостоверением и протоколом прохождения обучения согласно НПАОП 01.0-1.02-18 Правил охраны труда в сельскохозяйственном производстве. Как пояснили заказчики, тракторист им нужен для того, чтобы убирать снег зимой.

От потенциальных участников тендера также требовали подтвердить, что они ранее предоставляли услуги по уборке по договорам (не менее 3-х) по меньшей мере в 22 областях Украины. Причем в каждой области должно было быть не менее двух адресов, по которым предоставлялись услуги.

Участие в тендере приняли пять компаний, однако, как видно из информации на Prozorro, они жаловались на дискриминационность требований, которые могли прописать именно под конкретного участника.

"Учитывая разветвленную систему расположения обособленных структурных подразделений (филиалов, отделений) банка по областям Украины, Банк, с целью получения услуг по уборке надлежащего качества, предусмотрел в тендерной документации требования к участникам на основании которых участники должны подтвердить наличие опыта и достаточную территориальную разветвленность представительств участников", – поясняли свое требование в "Укрэксимбанке".

Победитель тендера

Победу в тендере одержала компания ООО "Эверест Инжиниринг", которая предложила самую низкую цену на услуги - 31,5 млн. В феврале 2023 года она уже одержала победу в тендере с "Укргазбанком" также на предоставление услуг уборки на 16,5 млн грн.

По данным VKURSI, ранее основателем компании был гражданин Казахстана Ораз Имангазиев, но его заменил Олег Рябошапка. Тогда же, в начале 2023 года, компания сменила и основной КВЭД с 52.10 "складское хозяйство" на 81.22 "Другая деятельность по уборке домов и промышленных объектов". Всего компания имеет 46 различных КВЭДов. Также изменили размер уставного капитала с 200 грн до 40 тыс. грн. По мнению аналитиков VKURSI, вероятно, все это произошло как раз накануне тендера с "Укргазбанком". Также ранее компания называлась ООО "Торговый дом Эверест".

Руководителем компании был Усманов Ринат Абдуллович, который также является действующим или бывшим руководителем еще 10 фирм, которые связаны с Оразом Имаргазиевым и имеют разнообразные КВЭДы: торгуют табачными изделиями, занимаются строительством, компьютерным программированием или оптовой торговлей железными изделиями.

Сам Ораз Имангазиев имеет связи с 52 компаниями:

в 8 он появляется как основатель;

в 44 - имеет прошлые связи (предыдущий учредитель, бенефициар).

Уставный капитал большинства компаний составляет всего 200 грн. Также большая часть компаний зарегистрирована по одному адресу – Киев, улица Старокиевская, дом 10-г. У 7 компаний был или до сих пор является директором Рамберлин Асилхан. Деятельность компаний максимально разная: от рекламных агентств до розничной торговли рыбой.

Как отмечает VKURSI, другие компании, с которыми связан Ораз Имангазиев также фигурировали в СМИ в довольно скандальных публикациях. Например:

ООО "Элсидо Юнион" сейчас занимается оптовой торговлей химическими продуктами. В 2021 году учредителем компании стал Евгений Соколко, уставный капитал изменился с 200 грн на 800 тысяч грн. Тогда компания имела ОКВЭД 52.24 "Транспортная обработка грузов". В марте 2023 года городской совет Киверцев, что на Волыни, заказал у этой компании специализированную технику для коммунальных предприятий на общую сумму 21,34 млн грн. Причем закупка была произведена без использования электронной системы, а в спецификации не указана марка техники, технические характеристики, производитель.

ООО "ОВО развитие" в 2021 году сменило КВЭД с деятельности вебпорталов на розничную торговлю, осуществляемую фирмами почтового заказа или через сеть Интернет. Тогда же вырос и уставный капитал с 200 грн до 600 тыс. грн. Учредителем предприятия стало ООО "Киев овощи", а конечными бенефициарами стали Мелкумов Роман Николаевич, Зиняков Степан Олегович и Федоров Андрей Владимирович. Компании принадлежит торговая марка "OVO". В конце 2022 года в СМИ появилась информация о том, что компания заказывала обеды для благотворительной помощи ВСУ, но так и не выплатила средства за эти обеды производителю. Компания-производитель ООО "Счастливый Лось" также говорила о том, что большинство обедов, которые они изготовили, остались лежать на складах и так и не поехали к военным.

"В целом, другие компании Ораза Имангазиева работают по одному паттерну, все имеют уставный капитал в 200 грн и любой основной КВЭД, который впоследствии меняют. С изменением КВЭДа всегда меняется не только уставный капитал, а также адрес компании, основатель и директор", – отмечают расследователи VKURSI.

Вот несколько примеров таких компаний:

ООО "Лестер Континент". В 2022 году сменило ОКВЭД с розничной торговли рыбой на оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом. Уставный капитал с 200 грн вырос до 10 тыс. грн. новым основателем и директором стал Касимов Фарход.

ООО "Байкар групп". В 2020 году предприятие сменило КВЭД с торговли древесиной на торговлю компьютерами, уставный капитал вырос с 200 грн до 10 тыс. грн, а директором и учредителем стала Демьяненко Ефросинья Анатольевна.

ООО "Торговый дом Велвана". В 2022 году предприятие изменило деятельность по торговле металлами на торговлю продуктами питания и рыбой. Новым бенефициаром и директором стал Чертюк Александр Владимирович. Уставный капитал вырос до 30 тыс. грн.

ООО "Торговая группа Каштан". В 2021 году сменило деятельность по транспортной обработке грузов на оптовую торговлю табачными изделиями. Новым бенефициаром стал Пернятин Юрий Викторович, а уставный капитал вырос до 700 тыс. грн.

"Проанализированные данные свидетельствуют о том, что компания, одержавшая победу в тендере имеет довольно сомнительную репутацию и ненадежный бэкграунд, а ее основатель создает многочисленные фирмы, которые меняют подписантов, КВЭДы и уставные капиталы в зависимости от потребностей или тендеров", – отмечают расследователи VKURSI.

Следует напомнить, что в августе Национальный банк Украины выписал два штрафа государственному "Укрэксимбанку" – на 3,051 миллиона гривен и на 400 тысяч. Первый касался ненадлежащей проверки новых и существующих клиентов, ненадлежащего осуществления усиленной проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, и ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и необеспечения настройки отдельных процессов в системе автоматизации финмониторинга. Второй касался нарушений нормативно-правовых актов НБУ по валютному надзору.

Другие коррупционные скандалы

Как писал УНИАН, Киевский госпиталь собирается отремонтировать фасад, крышу и заменить окна за полмиллиарда гривен. Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривен.

Также ми рассказывали, что Минобороны оплатило 650 млн фирме экс-нардепа за сомнительные БПЛА, которые не летают, или быстро падают. Фирма не смогла выполнить условия контракта вовремя. На испытаниях дроны продемонстрировали минимальную эффективность.

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