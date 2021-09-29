Эксперт прогнозирует, что в октябре доллар опустится до отметки 26,2 грн/$.

В октябре 2021 года курс доллара в Украине снизиться до годового минимума.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает "Обозреватель".

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Эксперт прогнозирует, что в октябре доллар опустится до отметки 26,2 грн/$.

Если учесть, что в начале года курс был 28,4 грн/$, то подобное падение можно назвать годовым рекордом.

"Если видение МВФ совпадет с видением Минфина, в октябре можно будет ожидать продолжение тренда по укреплению гривны. Доллар к концу месяца может торговаться в диапазоне 26,2 – 26,7 грн", – отметил аналитик.

Курс на 29 сентября:

Национальный банк Украины на среду, 29 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Елена Коваленко