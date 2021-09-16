Обменный курс гривны к доллару США укрепился почти на 4,9% в августе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года.

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривны по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Такие данные содержатся в опубликованном проекте государственного бюджета на 2022 год.

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Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

При этом сейчас курс гривни к доллару незначительно колеблется в коридоре 26,5-27 грн/долл. и на фоне положительного сальдо платежного баланса ситуация на валютном рынке остается стабильной.

"Обменный курс гривни к доллару США (в среднемесячном значении) укрепился почти на 4,9% в августе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года, а формирование положительного сальдо платежного баланса и поступления специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках общего распределения от МВФ позволило Национальному банку Украины увеличить объем международных резервов до 31,6 млрд долл. США, что является максимальным значением за последние 9 лет (с апреля 2012 года)", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту о государственном бюджете.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Екатерина Жирий