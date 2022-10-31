С 21 октября Национальный банк разрешил украинцам покупать доллары по официальному курсу 36,6 гривень. То есть граждане имеют возможность приобрести валюту значительно выгоднее той цены, которую предлагают обменники и, к тому же, нет ограничений на сумму покупки. Но это, на первый взгляд, заманчивое предложение пока не пользуется большой популярностью ни среди самих коммерческих банков, ни граждан. В чем причина?

Дело в том, что для того, чтобы воспользоваться услугой, надо выполнить два обязательных условия. Во-первых, приобретенная валюта не выдается на руки, а сразу размещается на срочный депозит сроком, как минимум, на шесть месяцев без права досрочного расторжения договора. Однако есть возможность наоборот по желанию увеличить этот срок.

Пока в центробанке не видят возможности отпустить гривню в свободное плавание

Во-вторых, после завершения срока депозита валюта автоматически конвертируется в гривню также по официальному курсу, который будет установлен на тот момент. В этом и заключается основной риск этого предложения, поскольку почти невозможно точно спрогнозировать официальный курс доллара в среднесрочной перспективе.

Если до начала полномасштабного вторжения российской дикой орды на нашу землю курс был близок к наличному в обменниках, то сейчас является фиксированным и изменится лишь тогда, когда соответствующее решение примет правление Нацбанка. Пока такое происходило только один раз, когда в середине июля регулятор решил ослабить гривню сразу на 25 процентов – с 29,25 до 36,6 гривень за доллар.

Пока в Центробанке не видят ни возможности отпустить гривню в свободное плавание, ни необходимости пересматривать текущий официальный курс. Однако в условиях продолжения разрушительной войны ситуация может быстро меняться.

Правительство посчитало госбюджет на 2023 году, базируясь на среднегодовом курсе 42,2 гривень за доллар

Даже несмотря на то, что за последние несколько недель валюта заметно подешевела (в большинстве обменников сейчас можно купить наличный доллар по курсу 39,80 гривень), граждане и бизнес все равно имеют пессимистические ожидания относительно стоимости гривни в следующем году. Согласно результатам последнего опроса Нацбанком, большинство наших предпринимателей считают, что средний курс в следующем году будет составлять около 41,93 гривень за доллар.

При этом правительство посчитало госбюджет на 2023 году, базируясь на среднегодовом курсе 42,2 гривень за доллар. Более того, в конце следующего года, согласно правительственному макропрогнозу, стоимость доллара может приблизиться к отметке в 50 гривень за доллар. Конечно, это лишь прогнозируемые показатели, которые могут и не стать реальностью. Однако эти данные в большинстве случаев и формируют ожидания граждан.

На самом деле все будет зависеть от ситуации на фронте, баланса экспорта и импорта, объема финансовой помощи западных партнеров и других факторов. В том числе, и от того, как быстро украинская экономика приспособится к террористическим атакам российского агрессора на нашу энергетическую инфраструктуру.

Украина продолжит экспортировать зерно железнодорожными, автомобильными путями и через речные порты

По оценкам экспертов, потери от масштабных тревог, что продолжаются рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд гривень (200 млн долларов) ежедневных убытков. Это, к сожалению, ослабляет нашу экономическую состоятельность и, соответственно, давит на курс национальной валюты.

Еще одним негативным фактором для курса является то, что под большим вопросом продолжения экспорта аграрной продукции через морские порты согласно "зерновому соглашению", ведь российская сторона на прошлой неделе в одностороннем порядке заявила о выходе из этой инициативы. Однако Турция вместе с ООН намерены продолжить работать в рамках соглашения.

Безусловно, несмотря на этот дерзкий поступок оккупантов, Украина продолжит экспортировать зерно железнодорожными, автомобильными дорогами и через речные порты и будет пытаться продолжить поставлять зерно через три морских порта. Но обострение ситуации говорит о возможности сокращения поступлений экспортной выручки от агроэкспорта.

Большой объем угроз и неопределенностей, в которых мы вынуждены жить, диктуют необходимость максимально защитить собственные сбережения от инфляционных и девальвационных рисков, которые, увы, неизбежны в среднесрочной перспективе.

Однако не существует сейчас такого инстурмента, который бы позволил полностью сохранить покупательную способность сбережений с минимальным риском. Именно поэтому необходимо анализировать плюсы и минусы каждого и выбирать тот, который является наиболее привлекательным.

Тот, кто не доверяет банковской системе, может идти покупать наличную валюту в обменниках по курсу, который сейчас составляет около 40 гривень

Новое предложение от Центробанка купить валюту за 36,6 гривень под депозит с обязательной конвертацией не дает возможности получить наличную валюту в конце срока сделки, однако позволяет купить сейчас безналичный доллар по наиболее выгодному курсу и страхует от дальнейших возможных решений Нацбанка удешевлять официальный курс гривни к доллару в будущем.

Для тех, кто не хочет брать на себя риски изменения официального валютного курса в будущем, остается возможность купить доллары по безналичному банковскому курсу (около 37,5-38 гривень за доллар) под обязательный трехмесячный депозит. После срока сделки вклад можно будет забрать наличным долларом.

Есть еще возможность положить гривневый депозит в те банки, которые заинтересованы в новых деньгах клиентов. Такие представители рынка предлагают до 20 процентов годовых, что также частично поможет сохранить покупательную способность сбережений от инфляции и продолжения девальвации. На почти аналогичных условиях можно приобрести и военные облигации. Они не только дают возможность заработать до 18,5 годовых, но и помогают поддержать государственный бюджет, из которого финансируется героическая украинская армия.

Тот, кто не доверяет банковской системе, может идти покупать наличную валюту в обменниках по курсу, который сейчас составляет около 40 гривень. Но также надо помнить о рисках, ведь сейчас явно жалеют о своем решении те, кто в панике несколько недель назад закупились долларом по 43 гривни.

Нет среди перечисленных вариантов панацеи, однако никто не запрещает разделить сбережения на части и попытаться воспользоваться всеми перечисленными вариантами. Как известно, тот, кто раскладывает яйца в разные корзины, всегда остается в большем выигрыше, чем тот, кто держит все в одной.

Богдан Слуцкий