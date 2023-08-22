Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории "Взыскания в пользу государства".

Количество долгов украинцев в Едином реестре должников за последние три месяца выросло на 7%. В целом зафиксированы 583 292 новых долга.

Как сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории "Взыскания в пользу государства" – на 17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22,5%.

Вторая по популярности причина долгов – нарушение Правил дорожного движения. Таких долгов в реестре сейчас 19,7%.

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Тройку наиболее распространенных причин замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям – 17,5% общего количества долгов украинцев. С начала мая в этой категории зафиксировано увеличение на 107 тысяч записей или 7%.

Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост – взыскание судебного сбора. За последние три месяца прирост составил 10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое – со 193 тысяч в августе в прошлом году до 355 тысяч.

Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 количество записей в реестре увеличилось в целом на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

Долги во время войны

Сумма долгов украинцев по микрокредитам в 2022 году сократилась на 5 млрд грн - с 13,1 млрд грн на начало 2022 года до 8,05 млрд грн на начало 2023 года.

С февраля 2022 года количество задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 000, или на 8%. Больше всего возросли долги по уплате штрафов за админправонарушения – на более чем 27%. Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей составляла 8%.

В целом в 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму займов. С 65,1 млрд грн в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд грн. В то же время средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4 439 грн. Это лишь на 3% меньше, чем в 2021 году.

В январе 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает списание и реструктуризацию долгов за коммунальные услуги для украинцев, чье жилье расположено на территории боевых действий.

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