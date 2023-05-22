Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку.

С февраля 2022 года количество задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 000, или на 8%.

Как сообщает Опендатабот, на данный момент количество долгов пересекло границу 8 млн, в то время как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн. В довоенном 2021 году годовой прирост составлял 1,5 млн долгов, или 29%.

Долги из-за которых украинцы попадают в реестр должников:

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Сокращение количества задолженностей с февраля 2022-го произошло в категории "Взыскание средств", в которую, в частности, входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29%. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.

24,6% всех долгов – это взыскание средств в пользу государства. По отношению к февралю 2022 года количество таких задолженностей возросло всего на 2%.

21,4% всех долгов появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. За время полномасштабной войны таких долгов стало на 23% больше.

Больше всего возросли долги по уплате штрафов за админправонарушения – на более чем 27%. Сейчас 18% записей в ЕРД появляются именно по этой причине.

Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей составляет 8%.

В Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых были открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками.

Для должников предусмотрены санкции: ограничение на открытие новых банковских счетов, блокирование текущих счетов, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и т.д.

Долги украинцев во время войны

23 января 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает списание и реструктуризацию долгов за коммунальные услуги для украинцев, чье жилье расположено на территории боевых действий.

24 марта 2023 года украинцам рассказали, что происходит с долгами по микрокредитам во время войны. В целом сумма выданных займов в 2022 году сократилась втрое.

20 мая 2023 года генеральный директор YASNO Сергей Коваленко зявил о том, что долги украинцев за коммуналку могут отразиться на кредитной истории. Эти данные позволят кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

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