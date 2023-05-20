Эти данные позволят кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

Долги украинцев за коммуналку могут отразиться на кредитной истории. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Энергетические компании будут периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй.

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По состоянию на 1 мая бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.

Если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволят кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

"Есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность. Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт", - отметили в Yasno.

Тарифы в Украине - детали

На фоне ущерба, который Россия нанесла энергосистеме Украины, повышение тарифов на электроэнергию является неизбежным.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал замминистра энергетики Фарид Сафаров, отметив при этом, что тарифы будут повышены перед следующим отопительным сезоном.