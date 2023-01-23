Задолженность предлагается списывать за период ведения военных действий на территориях, где расположено жилье.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает списание и реструктуризацию долгов за коммунальные услуги для украинцев, чье жилье расположено на территории боевых действий.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон о реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию" №8367 от 18 января зарегистрирован на сайте парламента.

Проект акта предоставляет возможность гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, осуществить реструктуризацию задолженности, которая возникла во время действия военного положения, за природный газ, централизованное отопление и снабжение горячей водой и электрической энергией.

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Также проект предлагает осуществить списание задолженности граждан за природный газ, централизованное отопление и поставку горячей воды и электрической энергии за период ведения военных (боевых) действий на территориях, где расположено их жилье.

Долги за коммунальные услуги в Украине: детали

По состоянию на 31 декабря 2022 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 81,4 млрд грн. В частности, поставка и распределение природного газа – 33,8 млрд грн, поставки тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн, централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,4 млрд грн, управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн, обращение с бытовыми отходами – 1,3 млрд грн, поставка и распределение электроэнергии - 7,7 млрд грн.

В сентябре правительство продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. Это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения.

А в октябре Кабмин продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, вследствие чего тарифы на свет для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

В декабре глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров выделил местным бюджетам субвенцию в размере 14 млрд грн. Это позволит сейчас не менять тарифы на тепло и горячую воду для населения.