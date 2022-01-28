24 января 2022 года появилась информация о том, что monobank запускает приложение для торговли акциями.

Сооснователь мonobank Олег Гороховский призывает украинцев перестать покупать доллары США и тем самым остановить обвал украинской гривни на фоне растущей российской агрессии.

Об этом Гороховский написал в Facebook.

Гороховский уверен, что отказ украинцев от приобретения американских долларов поможет укрепить гривню.

"Давайте перестанем покупать эти сранные доллары! Если начнется война они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене будут только напоминать о нашей трусости и слабости", - отметил банкир.

По словам сооснователя мonobank, упавшая гривня ударит по украинской экономике независимо от того, пойдет Россия на вторжение в Украину или нет.

"Будет война или не будет, а обвалившийся ниже 30 гривень за доллар курс так больно ударит по экономике и по людям, что наши "доброжелатели" будут в полнейшем восторге. Так получилось, что слабая Украина выгодна всем и коллективному Западу, который забирает отсюда за гроши трудоспособное население и с умным видом потом рассказывает как нам выполнять их инструкции и России, которой любой ценой надо объяснять своим гражданам, что сыто жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике", - написал Гороховский.

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По мнению банкира украинцы могут повлиять на политическую и экономическую ситуацию в стране и противостоять российской агрессии не только взяв в руки оружие.

"Слабая Украина невыгодна нам с вами. Тут наша Родина, наша земля, тут растут наши дети и живут наши родители, тут мы радуемся и грустим, никуда не хотим уезжать и никого не собираемся бояться. Мы сами хотим решать, как нам жить и что выбирать. И если уж мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть самым малым - "призрачной потерей на курсе" и не поддержать самих себя", - заявил банкир.

Вознаграждение от мonobank:

12 января 2022 года один из сооснователей monobank Олег Гороховский заявил о том, что компании с созвучными названиями не имеют никакого отношения к monobank. Также он отметил, что monobank не запускал никаких платформ для заработка денег.

18 января 2022 года сооснователь monobank Олег Гороховский пообещал заплатить 500 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию о причастных к новой мошеннической схеме.

Monobank и услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

9 декабря 2021 года появилась информация о том, что monobank начинает оформление карт для выдачи "тысячи Зеленского".

24 января 2022 года появилась информация о том, что monobank запускает приложение для торговли акциями.