Гороховский отметил, что компании с созвучными названиями не имеют никакого отношения к monobank.

Monobank не запускал никаких платформ для заработка денег.

Об этом в Facebook сообщил один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

"Хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – написал Гороховский.

Гороховский отметил, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работают над тем, чтобы остановить деятельность мошенников. "Но они появляются как грибы после дождя", – написал сооснователь monobank.

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Гороховский также отметил, что компании с созвучными названиями не имеют никакого отношения к monobank. Речь идет о:

monopizza;

monoтакси;

мороженом Mono;

ресторане в Тайланде под названием Mono.

Monobank и услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

9 декабря 2021 года появилась информация о том, что monobank начинает оформление карт для выдачи "тысячи Зеленского".