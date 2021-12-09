2 декабря 2021 года Рада выделила из госбюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского".

Monobank начинает оформление карт для выдачи компенсации вакцинированным клиентам.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в Telegram.

Читайте такжеТысяча гривен за вакцинацию - как получить через Монобанк: пошаговая инструкция"Сегодня начинаем открывать карты для получения нашими вакцинированными клиентами компенсации 1000 гривень от государства", - отметил Гороховский.

Как оформить карту:

обновите приложение;

в верхнем меню нажмите "Открыть карту";

выбираете карту "єПідтримка".

"Также открыть карту можно будет из сообщения в выписке, которое мы вам отправим сегодня/завтра", - отметил Гороховский.

Государство планирует начать выплаты уже 19 декабря.

"Карту советую оформить уже сейчас, чтобы мы заранее передали ее номер в Дию (для выплаты обязательно должно быть установлено приложение Дия) и тогда вы получите выплату в числе первых… Мы будем зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощад). И это будет магия – нажал в mono или Дие "Получить выплату" и деньги сразу поступили на нашу карту", - завил Гороховский.

Деньги за вакцинацию:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

Автор: Елена Коваленко