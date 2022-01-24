Приложение mono invest доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Monobank запускает приложение для торговли акциями — mono invest.

Об этом в Telegram сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский.

"Есть контакт! Отправляем приглашения в порядке очереди на предзаказе", — написал Гороховский.

Приложение mono invest доступно для скачивания в App Store и Google Play. Однако, авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться могут только те клиенты monobank, которые ранее отправляли соотвествующую заявку.

Вознаграждение от мonobank:

12 января 2022 гола один из сооснователей monobank Олег Гороховский заявил о том, что компании с созвучными названиями не имеют никакого отношения к monobank. Также он отметил, что monobank не запускал никаких платформ для заработка денег.

18 января 2022 года сооснователь monobank Олег Гороховский пообещал заплатить 500 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию о причастных к новой мошеннической схеме.

Monobank и услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

9 декабря 2021 года появилась информация о том, что monobank начинает оформление карт для выдачи "тысячи Зеленского".