Наличный курсовой коридор будет находиться в рамках 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке мало чем будет отличаться от недели предыдущей: на межбанке возможны незначительные колебания курсов валют в зависимости от уровня спроса и предложения, а также от объемов валютных интервенций регулятора.

Об этом заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, отметив, что на наличном рынке ситуация будет зеркальной - курсообразование будет происходить с добавлением к курсу межбанка еще 1-1,5%.

"В то же время мы предполагаем, что регулятор может все чаще давать больше "свободы" курсообразованию на межбанке, иногда уменьшая или наоборот увеличивая объемы валютных интервенций - самое главное, что уже сейчас регулятор постепенно уменьшает свое "вмешательство" на рынок (еженедельно это может быть на уровне $50-60 млн). Это может значительно расширить амплитуду ежедневных курсовых изменений, при этом, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения курсов", - сказал эксперт.

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Таким образом, по словам банкира, для валютного рынка будут присущи следующие черты:

межбанковские текущие изменения курсов возможны в диапазоне 0,1-0,2 грн;

разница между курсом покупки и продажи на межбанке будет незначительной: в рамках 0,04-0,1 грн;

текущие колебания и спред на наличном рынке останется в рамках 0,3-0,5 грн;

наличный курсовой коридор будет в рамках 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной с периодическим снижением / ростом курсов. Однако такие изменения не будут слишком значительными или такими, которые существенно повлияют на общую конъюнктуру. В то же время регулятор будет постепенно ослаблять "управление", отдавая предпочтение именно гибкости валютного рынка", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный валютный курс в Украине. При этом регулятор ввел режим управляемой гибкости обменного курса, при котором НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке. Данный режим не означает плавающего курсообразования, которое было в Украине до начала полномасштабного вторжения.

В начале полномасштабной войны НБУ зафиксировал обменный курс на уровне 29,25 грн/долл., впоследствии снизил курс гривны до 36,6 грн/долл.

Национальный банк Украины на 10 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривня снова осталась на прежнем уровне.

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