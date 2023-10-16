Постоянное присутствие регулятора на рынке способствовало укреплению официального курса, что снизило нервозность и негативные ожидания колебаний.

Интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривни и снизили нервозность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке.

Как отмечается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, в течение второй недели после перехода к курсовой гибкости НБУ продолжал активно продавать валюту на межбанковском рынке, удовлетворяя весь избыточный спрос.

"В то же время постоянное присутствие крупного продавца способствовало укреплению официального курса, что снизило нервозность и негативные ожидания колебаний из-за введения курсовой гибкости. Укрепление курса может позволить НБУ на этой неделе попытаться уменьшать присутствие на рынке и позволить изменение курса в сторону ослабления. Розничный рынок вернулся в пределы объемов покупки и продажи валюты в сентябре, а дальнейшая стабилизация рынка будет способствовать уменьшению объемов покупки валюты и в дальнейшем", - сказано в сообщении.

Видео дня

Аналитики отметили, что официальный курс гривни укрепился по итогам прошлой недели до 36,37 грн/долл. благодаря постоянному присутствию НБУ на рынке с продажей валюты.

По итогам прошлой недели НБУ продал 575 млн долларов из международных резервов, что вдвое меньше, чем в первую неделю введения управляемой курсовой гибкости, и лишь немножко больше, чем средненедельный объем интервенций с начала года.

Отмечается, что объемы покупки валюты на розничном рынке резко сократились. Покупка безналичной валюты за четыре рабочих дня уменьшилась более чем вдвое, а наличной - не изменилась. В то же время продажи валюты в целом выросли на 8% за четыре рабочих дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

"Наличный курс в системно важных банках вернулся на уровень конца сентября, то есть до введения курсовой гибкости. За неделю курс сместился с 37,4-38,1 грн/$ на 37,3 - 38,1 грн/$", - сообщили в ICU.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 16 октября, ослабел на 2 копейки - до 38,17 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

Национальный банк Украины на вторник, 17 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,33 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,28 грн/евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Вас также могут заинтересовать новости: