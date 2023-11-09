Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,52 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 10 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривня снова осталась на прежнем уровне.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,52 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,06/36,08 грн/долл., евро - 38,61/38,63 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 9 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,40 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Средний наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 9 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,70 грн за доллар. Относительно евро средний курс гривни сегодня подешевел на 2 копейки - до 40,40 грн за евро.

В проекте государственного бюджета на 2024 год заложен прогнозный курс в 40,7 грн/долл. против предыдущего прогноза в 41,4 грн/долл.

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