Фирма, с которой связан выдающийся спортсмен, уже имеет первые контракты с врагами Украины на почти 1 миллион рублей, выяснили журналисты.

Несколько донецких фирм олимпийского чемпиона, героя Украины Сергея Бубки уже перерегистрировались в российском государственном реестре юридических лиц.

Более того, одна из них уже получила первые подряды от террористов и начали поставлять им горючее, о чем это идет речь в расследовании проекта "Bihus.Info". Журналисты отметили, что заниматься бизнесом в Донецке Бубка начал еще в 90-х - это были операции с недвижимостью, торговля едой, напитками и горючим.

После 2014 года из части компаний он вышел, а некоторые из них прекратили свою деятельность. Однако остальные фирмы, где одним из основателей числился Сергей Бубка, по данным Госреестра юридических лиц, остались работать даже после оккупации части Донбасса.

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Внимание журналистов из перечня компаний, с которыми связан выдающийся спортсмен, привлекли ООО "Спортивный клуб Сергея Бубки", ООО "Фирма "Монблан", ООО "Укрниколдон", которые в 2014 году "перекочевали" в реестры так называемой "ДНР".

В ноябре прошлого года в РФ приняли закон, по которому все юрлица на территориях "ДНР" и "ЛНР" до конца 2023 года должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством. Вскоре все эти три компании появились в российском реестре юридических лиц. И это вряд ли было простое перетаскивание из одного реестра в другой, ведь ООО "Укрниколдон" стало называться "Август" с сохранением соучредителей и адреса.

Но больше всего отличилось ООО "Фирма "Монблан", которое торгует горючим. Компания изменила состав соучредителей - если в украинском госреестре юрлиц соучредителями значились сам Бубка, его брат Василий и мать Валентина, то в российском реестре мать из перечня учредителей убрали.

После оккупации Донецка компанию юридически перенесли в на то время не оккупированную Волноваху и продолжили участвовать в украинских тендерах, продавая бензин, дизель, автогаз, крупы, хлебобулочные изделия на миллионы гривень преимущественно коммунальным предприятиям Донецкой области. Последний раз в государственных тендерах в Украине фирма участвовала в 2018 году, а уже в 2023 году "Монблан" засветился в тендерах страны-агрессора.

Журналисты нашли на госплатформе закупок РФ три контракта на поставку топлива на общую сумму 800 тысяч рублей, которые фирма заключила в мае 2023 года.

4 мая "Монблан" заключила соглашение с так называемым "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения" ДНР" на поставку 2 тысяч литров горючего за почти 100 тысяч рублей.

Другая сделка датирована 26 мая, когда компания продала 11,5 тысяч литров горючего на почти 669 тысяч рублей "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России". А 30 мая "республиканское казначейство" ДНР" заказывает у "Монблана" еще 1 200 литров горючего за 63 тысячи рублей.

Интересно, что по этим сделкам фирма продает не собственное топливо, а талоны на него, а использовать их можно на заправках "Монблана", которых нашли по меньшей мере шесть - четыре в Донецке, а также по одной - в Макеевке и на трассе возле Волновахи.

На всех контрактах стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании. Кстати, старший брат олимпийского чемпиона также прыгал с шестом, а потом был депутатом Донецкого облсовета от "Партии регионов". После оккупации Донецка он остался в городе и даже участвовал в некоторых торжествах, которые организовывали в "ДНР".

Интересные новости Украины о Сергее Бубке - сейчас это стоит знать

После начала полномасштабного российского вторжения Сергей Бубка, который в то время был председателем Национального олимпийского комитета, запомнился молчанием. Бывший легкоатлет исчез после 24 февраля и не проявлял инициативы по введению санкций против спортсменов из РФ.

Такая его позиция вызвала волну возмущения, а особенно брутально высказался президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, который призвал к расправе над Бубкой.

Раскритиковали пассивность Бубки олимпийский чемпион Жан Беленюк и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.

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