Инициатором финансовых санкций против РФ был вовсе не Запад, там проявляли нерешительность.

Инициатором отключения российских банков от международной банковской системы SWIFT после начала российского вторжения в Украину был тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Как выяснили журналисты, это произошло 25 февраля 2022 года на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Тогда главы правительств всех стран ЕС выступали с речью, излагая свои соображения по поводу начавшегося вторжения РФ в Украину.

Петков также взял слово и напомнил присутствующим, что президента Украины Владимира Зеленского могут убить в течение ближайших 48 часов, поскольку он в "списках смертников Москвы".

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Болгарский премьер призвал Евросовет принять срочное решение и предложил отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также заморозить европейские облигации от российского центрального банка. Несмотря на сомнения многих присутствовавших в итоге Еврокомиссия поддержала это предложение.

Параллельно в Париже проходила встреча министров финансов ЕС, на которой присутствовал тогдашний министр финансов Болгарии Ассен Васильев. В интервью журналистам он отметил, что на той встрече тоже царила атмосфера растерянности и шока, присутствующие проявляли нерешительность.

В своем выступлении Васильев объяснил европейским коллегам, чем на самом деле грозит Украине объявленная Кремлем "денацификация".

"Это то, что русские сделали в Болгарии после Второй мировой войны, они убили тысячи диссидентов, профессоров и священников", — говорит Васильев.

Тогда болгарский министр тоже призвал коллег к немедленным решениям. Участники той встречи подтвердили немецкой газете, что именно болгарский министр изменил настроение встречи. Двумя днями позже Брюссель принял меры против РФ. Среди чиновников Евросоюза эти меры назвали "болгарским предложением".

Отключение России от системы Swift

Принятое в конце февраля решение об отключении России от системы SWIFT начали реализовывать в начале марта. Первыми под эти ограничения попали банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

В последующие месяцы ЕС продолжил постепенно отключать российскую банковскую систему от остального мира. В итоге были отключены почти все крупные российские банки.

В таких условиях россиянам пришлось создавать свой аналог системы SWIFT.

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