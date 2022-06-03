Систему электронных платежей отключат еще "Московскому кредитному банку" и "Россельхозбанку".

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Евросоюз продолжает отключение от SWIFT российских банков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, шестой пакет санкций Евросоюза предполагает отключение от SWIFT еще двух российских банков кроме "Сбербанка".

В частности, систему электронных платежей отключат еще "Московскому кредитному банку" и "Россельхозбанку".

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

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