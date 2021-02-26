Директор по инвестиционным исследованиям Bridgewater Associates рассказала, как биткоин и другие криптовалюты могут снизить волатильность, а также увеличить ликвидность.

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates готов инвестировать в биткоин, если его волатильность снизится, а ликвидность увеличится.

Читайте такжеКурс биткоина рухнул: сколько стоит популярная криптовалютаОб этом в интервью Bloomberg TV рассказала директор по инвестиционным исследованиям фонда Ребекка Паттерсон. По ее словам, сейчас стоимость главной цифровой монеты может колебаться в пределах 10% из-за публикаций в Twitter. Волатильность биткоина в десять раз выше, чем у американского доллара, отметила Паттерсон. Она выразила уверенность в том, что такой показатель волатильности не подходит большинству институциональных инвесторов.

Еще одной проблемой биткоина представитель Bridgewater Associates обозначила низкую ликвидность. По мнению Паттерсон, увеличить этот показатель можно путем создания регулирующей экосистемы, чтобы обеспечить инвесторам комфортную работу с криптовалютами, передает РБК.

«Чем больше реальной регулируюмой экосистемы будет разработано вокруг биткоина и других криптовалют, тем больше других типов инвесторов будут начинать комфортно работать с криптоактивами. Это принесет ликвидность. Это снизит волатильность», — пояснила эксперт.

В конце января этого года основатель Bridgewater Associates Рэй Далио изменил свое отношение к криптовалюте. Об этом он написал в ежедневном информационном бюллетене компании, который рассылается клиентам фонда. Далио отметил, что в будущем биткоин может стать активом «подобным золоту» и заявил о готовности вложить в главную цифровую валюту сумму, которую ему не жалко было бы потерять.

24 февраля глава MicroStrategy Майкл Сэйлор объявил о покупке компанией 19,4 тыс. биткоинов на сумму $1,02 млрд. Теперь в портфеле MicroStrategy насчитывается 90,5 тыс. биткоинов.

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Автор: УНИАН