В Украине упали ставки по гривневым депозитам

Рекордно подешевели краткосрочные гривневые вклады.

В Украине наблюдается тенденция снижения ставок по банковским вкладам для всех валют.

Об этом сообщает Liga.net в обзоре актуальных депозитных банковских программ.

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Согласно обзору, подешевели гривневые сбережения (более одного процентного пункта). Валютные вклады снизили доходность не столь существенно (до 0,11 п.п.).

Какие банки снизили ставки

Снизили ставки 15 из 26 банков: "Кредиагриколь", "Восток", "ОТП Банк", "Универсалбанк", "Альфа-Банк", "Аккорд Банк", "БТА Банк", "ПИН Банк", "Пивденный", "Пиреус", "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсиббанк", "Юнекс", "Укрэксимбанк".

Доходность вкладов

Рекордно подешевели гривневые вклады на сроки до месяца - на 1,17 п.п. до 6,87% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,77 п.п. до 7,68% годовых).

Бессрочные сбережения подешевели на 0,66 п.п. до 4,91% годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 0,54 п.п. и составляет 8,08% годовых.

Депозиты сроком свыше года сбросили 0,45 п.п. и предлагают 8,11% годовых. Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась также на 0,45 п.п. до 6,35% годовых.

Долларовые депозиты

Долларовые сбережения просели в ставках менее заметно. Максимально упала средняя ставка по депозитам сроком до месяца (на 0,11 п.п. до 0,47% годовых).

Бессрочные сбережения потеряли 0,07 п.п. и предлагают 0,46% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 1,77% годовых.

Стоимость вкладов периодом от полугода до года не изменилась и составляет 1,31% годовых. Синхронно выросла доходность депозитов на сроки от месяца и от трех месяцев (на 0,01 п.п. до 0,55% и до 0,95% годовых соответственно).

Депозиты в евро

Бессрочные сбережения (0,24%) и вклады сроком от месяца до трех (0,48%) не претерпели изменений. На прежнем уровне осталась доходность и вкладов периодом свыше года – 1,07% годовых.

Упала средняя ставка для сроков менее месяца – на 0,09 п.п. до 0,25% годовых. Вклады периодом от трех месяцев до полугода подешевели на 0,01 п.п. до 0,63% годовых. Сроки от полугода до года сбросили 0,02 п.п. и предлагают доходность 0,90% годовых.

Запрет на ограничения по депозитам

В марте 2020 года в связи с началом карантина Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился.

Национальный банк сосредоточил свои антикризисные меры по пяти направлениям. Помимо запрета банкам вводить какие-либо ограничения для клиентов, в перечне этих мер введение льготного обслуживания кредитов для клиентов банков, смягчение банковского регулирования, поддержка валютного рынка посредством продажи валюты из резервов и подкрепление касс банков наличной валютой.

Кроме того, НБУ пересмотрел тарифы на свои услуги для банков по обслуживанию платежей в СЭП и обработке наличности, чтобы финучреждения приняли аналогичные меры для стимулирования перехода клиентов на дистанционное обслуживание.

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